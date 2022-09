Zebre - Sharks, biglietti gratis per gli abbonati della Gazzetta

Talento, energia, grinta e carattere. Sabato scorso le Zebre hanno offerto al pubblico del Lanfranchi un assaggio della loro nuova identità. Nonostante la sconfitta di misura 29-33 contro gli otto volte campioni del Leinster, la franchigia ducale si è divertita e ha fatto divertire, segnando cinque mete alla corazzata irlandese e portando a casa due importanti punti di bonus.

Una prima di campionato che ha un che di amarognolo, vista la clamorosa rimonta nel secondo tempo e la possibilità reale di imporsi sui Dubliners, mai battuti nella storia del club. Giochi, musica e Terzo Tempo hanno infine accompagnato i tifosi fino a sera, celebrando l’inizio della stagione con una bella giornata di festa.

Forti dell’entusiasmo per quel che si è visto e per quel che hanno espresso in campo, Sisi e compagni proveranno a ripersi questo venerdì al Lanfranchi, cercando di centrare il loro primo successo stagionale. Avversari di giornata saranno i Sudafricani Cell C Sharks, la squadra più rappresentativa degli Springboks campioni in carica del mondo. Il calcio di inizio della sfida, valevole per il secondo turno del torneo internazionale United Rugby Championship, è in programma alle 18:30 allo Stadio Lanfranchi di via San Leonardo 110/a (zona Moletolo).

In occasione del prestigioso evento di rugby internazionale, è stata riservata una speciale promozione agli abbonati della «Gazzetta», i quali potranno assistere gratuitamente all’incontro con gli Sharks. I biglietti sono disponibili fino ad esaurimento posti: per richiederli è necessario inviare una mail all’indirizzo eventi@gazzettadiparma.it, specificando nome e cognome dell’abbonato e dell’eventuale accompagnatore. Solo chi riceverà una mail di conferma entro la giornata di oggi potrà partecipare.