Fidenza, mercoledì «Un caffè con il cronista» arriva nel Borgo

Volete essere protagonisti dell'informazione, fare conoscere - attraverso la Gazzetta, il suo sito e 12 Tv Parma - le storie, le notizie, i personaggi che vi stanno a cuore? Mercoledì ci sarà la possibilità di farlo, a Fidenza, nella piazza del mercato: a partire dalle 9,30, per tutta la mattinata, alcuni giornalisti e collaboratori della Gazzetta saranno tra la gente, pronti a raccogliere la voce dei lettori che vogliono raccontare il territorio. Si chiama «Un caffè con il cronista» l'iniziativa editoriale che per due mesi porta la nostra storica testata fuori dalle mura della redazione di via Mantova, in strada, in mezzo alla gente, in un lungo viaggio tra i Comuni. Obiettivo del progetto è stringere il legame con i lettori, conoscerli e farci conoscere di persona, metterci la faccia «in diretta». Portateci le vostre foto, storie, segnalazioni. Dopo Fidenza, il viaggio proseguirà il 3 ottobre a Borgotaro.