Al Lanfranchi a tifare per le Zebre: ingresso gratuito per gli abbonati

Ultima gara a Parma prima dello stop di novembre per lasciar spazio ai test match dell’Italia.

Sabato le Zebre torneranno a giocare allo Stadio Lanfranchi, ospitando alle 14 gli Scozzesi dell’Edinburgh Rugby.

L’incontro, valevole per il sesto turno del torneo internazionale BKT United Rugby Championship, segnerà il diciottesimo confronto ufficiale tra le due squadre che annoverano nella propria rosa numerosi atleti della Nazionale azzurra e scozzese.

Dopo la vittoria con il Benetton Rugby, Edimburgo è salito al nono posto in classifica a quota tredici punti, frutto di due successi e tre sconfitte. Le Zebre sono reduci dal ko esterno in casa degli Scarlets e sono a caccia della loro prima vittoria stagionale. Sisi e compagni proveranno ad ottenerla questo sabato di fronte al pubblico amico del Lanfranchi dove comunque hanno offerto grande spettacolo nelle prime due giornate, segnando dieci mete e raccogliendo ben quattro punti di bonus contro Leinster e Sharks.

Anche per questo sabato, si ripete la promozione dedicata agli abbonati della «Gazzetta», i quali potranno assistere gratuitamente alla partita tra Zebre ed Edinburgh Rugby al Lanfranchi. I biglietti sono disponibili fino ad esaurimento posti: per richiederli è necessario inviare una mail all’indirizzo eventi@gazzettadiparma.it, specificando nome e cognome dell’abbonato e dell’eventuale accompagnatore. Solo chi riceverà una mail di conferma entro la giornata di oggi potrà partecipare.

L’apertura dell’impianto sportivo in via San Leonardo 110/a è in programma alle 12.30. Quella di sabato sarà anche l’ultima occasione per abbonarsi alle gare casalinghe delle Zebre della stagione 2022/23.

r.c.