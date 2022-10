Iniziativa Magnani Rocca, visita per i nostri abbonati

Visita guidata riservata agli abbonati di Gazzetta di Parma, sia versione cartacea che digitale, giovedì 27 ottobre alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo alla scoperta della mostra «Moda e pubblicità in Italia 1850-1950» (di cui parliamo in modo più diffuso nell'inserto «La Domenica» di oggi). Sarà una full immersion nell’arte e nel costume, attraverso i manifesti, le riviste, i cataloghi dei grandi magazzini. In questo contesto di grande importanza si rivela il ruolo del cinema nello sviluppo e comunicazione della moda sin dal suo avvento, ricostruito all’interno dell’esposizione e nel catalogo (Silvana Editoriale). «Il percorso è l’occasione per esplorare un secolo di moda in Italia attraverso il filtro della grafica pubblicitaria. Negli anni in cui venne riconosciuto alla pubblicità il ruolo di nuovo mezzo di informazione e propaganda, i manifesti e le pagine delle riviste diventarono terreno privilegiato sul quale i migliori artisti e illustratori del periodo posero la loro creatività al servizio di un genere solo apparentemente frivolo» spiega Stefano Roffi direttore scientifico della Fondazione Magnani Rocca.

La mostra racconta questo particolare mondo nascente della comunicazione presentando circa 100 grandi manifesti, la gran parte restaurati per l’occasione e mai esposti al pubblico dal tempo della loro realizzazione.

Sono gli anni in cui la moda attraverso la pubblicità si fa sogno collettivo indagato nelle opere esposte che vanno dalle misteriose dame fin de siècle, proposte da Aleardo Villa, Leopoldo Metlicovitz, Marcello Dudovich nei manifesti dei Magazzini Mele, la cui sontuosa eleganza riflette le ambizioni di una nuova classe borghese in crescente ascesa, e giunge alle sottili, diafane “donne-crisi” degli anni Venti, che vogliono vedersi finalmente liberate dalla schiavitù dei corsetti e delle stecche di balena, fino alla vigorosa, sportiva e dinamica donna moderna, quale tratteggiata dallo stesso Dudovich nelle pubblicità degli anni Trenta per La Rinascente. Un mondo, dunque, tutto da scoprire espressione di una società in cambiamento. Due i turni di visita, coordinati da Sabrina Schianchi, responsabile marketing di Gazzetta di Parma: alle 15 e alle 15,30. Per partecipare occorre inviare una email a eventi@gazzettadiparma.it indicando nome e cognome dell’abbonato e di un eventuale accompagnatore e l’orario di preferenza. Solo chi riceverà l’email di conferma potrà partecipare.

s.pr.