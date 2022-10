"Un caffè con il cronista" domani a Noceto

Voce ai lettori, per raccontare in presa diretta il paese, con le sue storie, i personaggi, i fiori all'occhiello e le criticità. Domani la Gazzetta di Parma sarà a Noceto, nella piazza del mercato, a partire dalle 9,30, con la nuova iniziativa editoriale «Un caffè con il cronista», aperta a tutti: il paese è una delle tappe del tour, iniziato circa un mese fa, tra i Comuni del Parmense. Davanti a una fumante tazzina di caffè, ci si potranno scambiare idee, opinioni e riflessioni. I nostri lettori diventano protagonisti e creatori delle notizie. Ci saranno alcuni giornalisti e collaboratori della Gazzetta di Parma, ci saranno tavolini, seggiole e tazzine di caffè. Ci sarà anche il sindaco, Fabio Fecci, a raccontare il «suo» Comune e la visione del futuro. Ci saranno i rappresentanti delle forze dell'ordine, della polizia locale, del volontariato. Sì, torniamo a incontrarci di persona per raccontare «de visu» le notizie. Oltre gli schermi dei computer, oltre il filtro dei social: per tutta la mattinata, i cronisti saranno tra la gente. Il racconto della mattinata sarà poi pubblicato sulla Gazzetta di Parma e sul nostro sito web e andrà in onda su 12 Tv Parma.

Il progetto «Un caffè con il cronista» ha finora fatto tappa a Colorno, Fidenza, Borgotaro e Sorbolo: la gente è accorsa per raccontarsi e raccontare il proprio paese alla Gazzetta. Dopo Noceto, sarà la volta di Felino il 5 novembre, Collecchio l'11 novembre, Zibello il 17 novembre. L'elenco dei Comuni è flessibile e le tazzine di caffè si possono moltiplicare. Vi aspettiamo numerosi.