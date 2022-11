Una squadra al giorno. Domenica 13 novembre: PGS OR.SA UNDER 8 - Inviateci le vostre foto

Una squadra al giorno... la tua squadra sulla Gazzetta di Parma in edicola: le foto delle squadre parmigiane. Non solo calcio ma anche rugby, volley, basket, football americano... tutti gli sport tutti i giorni. Domenica 13 novembre: PGS OR.SA UNDER 8

Inviateci le vostre foto: squadre@gazzettadiparma.it

(foto d'archivio)