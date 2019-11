Infarto in piscina, anziano salvato dal fisioterapista

Un ultraottantenne impegnato al Centro Parmense Riabilitativo in una seduta di riabilitazione nella piscina funzionale è stato colto da un infarto ed è andato improvvisamente a fondo. Per sua fortuna il fisioterapista di turno in quel momento, Daniele Rieti (difensore della Piccardo Traversetolo), ha avuto la freddezza di tuffarsi immediatamente e riportarlo a galla. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza gli ha praticato il massaggio cardiaco e gli ha salvato la vita. L'anziano è stato ricoverato in ospedale dove le sue condizioni sono migliorate sensibilmente.

