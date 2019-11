Polizia impegnata nei controlli con il sistema X-Law che predice i reati

Altra giornata di controlli, ieri, per la polizia con l’impiego di una volante, di 3 pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e una pattuglia della polizia municipale. Vista a presenza del mercato rionale è stato predisposto un servizio di controllo lungo le vie del centro. Il servizio è stato realizzato anche sulla base delle segnalazioni predittive del sistema X-LAW. Grazie alle sempre più precise segnalazioni del sistema, le pattuglie impiegate sul territorio, passano al setaccio i luoghi indicati dal sistema, dove in una fascia orario piuttosto precisa sarà compiuto un furto in abitazione, un borseggio o una rapina. In uno dei luoghi segnalati , in zona San Pancrazio, è stata fermata un’autovettura con targa straniera, i cui passeggeri erano stati notati avvicinarsi alle abitazioni. Il conducente ed il passeggero, due cittadini romeni, entrambi noti alla polizia per reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti ad un controllo. Uno di questi, già gravato da foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Parma è stato denunciato, la donna, invece, è stata sottoposta al foglio di via con divieto di ritorno.

