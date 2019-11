21enne senegalese ritrova il Rolex smarrito a Parma: il proprietario lo assume in azienda

E' una storia con un doppio lieto fine quella che chiude la vicenda del Rolex smarrito nei giorni scorsi a Parma da un signore mantovano che si trovava in città per lavoro. Era stato il proprietario a chiedere alla Gazzetta di Parma di pubblicare l'appello per chi lo ritrovasse.

Il prezioso orologio, custodito in una busta di velluto, è stato ritrovato da un 21enne senegalese residente a Colorno e attualmente senza lavoro, che l'ha portato ai carabinieri. Il proprietario del Rolex, oltre a dargli una ricompensa, ha voluto ringraziarlo anche in un altro modo: lo ha assunto nella propria azienda.