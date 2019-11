Che sia Santa Lucia per tutti: Emporio Solidale raccoglie giochi usati

Come nella più dolce delle favole di Natale, Emporio vuole che nessuno dei mille bambini le cui famiglie fanno spesa al market solidale, restino senza la gioia di festeggiare Santa Lucia. Per questo anche quest’anno, i volontari rinnovano l’appello: diamo nuova vita a quei giocattoli che i nostri bimbi non usano più, donandoli a chi non può permettersi di comprarne uno nuovo.

Pupazzi, costruzioni, macchinine, bambole… potranno far giocare un altro bambino, basterà portarli in uno dei tanti luoghi di raccolta distribuiti in città, entro il 20 dicembre.

Un altro sogno nel cassetto per tanti bambini sono le biciclettine e poi i passeggini per le mamme, Emporio raccoglie anche quelli.

Ecco i luoghi di raccolta:

Emporio: via Veterani dello Sport 3/a (zona Cinghio), martedì e giovedì dalle 9 alle 18, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 15 (0521 199 2673) Casa della Giovane via Conservatorio 11, da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 (0521 283229) Bar Circolo ANSPI “Corpus Domini” , via De Giovanni,8 c/o Corpus Domini, tutti i giorni (chiuso il martedì) dalle 07.30 alle 20.30; 0521 493519 (Don Marco) Centro Giovani Casa nel parco, via Naviglio Alto 13 Informagiovani via Melloni 1/b . Aperto lunedì e venerdì dalle 9-13 e 15-19; martedì, mercoledì e giovedì 15 -19 (0521 218749) Centro Giovani Federale via XXIV Maggio Aperto da lunedì a venerdì 15 – 19 Spazio Giovani c/o Videoteca Comunale, via d’Azeglio 45/d Aperto da lunedì a venerdì 15 – 19 Intercral Parma, viale Caprera 13/a (referente Mauro Pinardi) ADAS Fidas Parma (referente Ines Seletti) Sindacati CGIL – CISL – UIL nelle loro sedi

Per informazioni: 0521 199 2673