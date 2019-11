Ecco il calendario 2020 di Kampah per la Gazzetta di Parma

Presentato nell’Auditorium di Ape Parma Museo in via Farini il calendario 2020 di Kampah, al secolo Flavio Campagna, che sarà in vendita con la Gazzetta di Parma. L'artista parmigiano, in occasione di Parma Capitale della Cultura 2020, ha voluto cogliere per immagini i protagonisti della storia dell’arte e della cultura nel tempo della città utilizzando uno stile tutto nuovo che ha battezzato Low-Rez/High-End/ F CK Art e che riutilizza i dati della rete e li ricompone in immagini d’arte . Sono intervenuti, il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi, il giornalista Angelo Barraco, Leo Ortolani il fumettista o meglio, come preferisce il fumettiere, e l’artista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA