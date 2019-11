Kampah, oggi la presentazione del calendario 2020

Oggi sarà presentato nell’auditorium di Ape Parma Museo, in via Farini, alle 18, il calendario 2020 firmato da Flavio Campagna, in arte Kampah: interverranno l’assessore alla Cultura Michele Guerra, il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi, il giornalista Angelo Barraco e l’artista. Sarà presente anche il fumettista Leo Ortolani.

«Un tributo ai creatori della cultura di Parma»: Kampah ha infatti voluto cogliere per immagini i grandi protagonisti della nostra storia. A cominciare dalla copertina con Arturo Toscanini. Dodici mesi in cui l'artista «racconterà» alla sua maniera personaggi come Giuseppe Verdi, Correggio e Parmigianino, Franco Maria Ricci, Giovannino Guareschi, Cesare Zavattini, Leo Ortolani, Lino Ventura, Franco Nero, Alberto Bevilacqua, Ettore Guatelli, Bernardo Bertolucci e Gian Battista Bodoni. Un calendario da tenere ben stretto, che sarà in edicola da domani con la Gazzetta di Parma, a 10 euro più il prezzo del quotidiano.

