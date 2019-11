Aspetta la ex e il nuovo compagno sotto casa e preme il grilletto. Ma il revolver si inceppa: arrestato

Ieri alle 21 in via Olivieri, zona Pablo un uomo di 57 anni, di origini calabrese e residente in provincia di Mantova, ha atteso sotto casa la ex convivente - da cui ha una figlia di 9 anni - e il suo nuovo compagno. Al loro arrivo ha cercato di sparare a entrambi con un revolver del 1890 caricato con sei colpi. Altri 14 proiettili li aveva in tasca. Ma l'arma fortunatamente si è inceppata. A quel punto li ha colpiti con il calcio della pistola. Ne è nata anche una colluttazione con il compagno della donna. Dopo un tentativo di fuga ll'uomo è stato arrestato dai carabinieri per duplice tentato omicidio,

Era già stato denunciato quatto volte per stalking dalla ex convivente.