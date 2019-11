Incidente poco prima delle 12,30 in A1, al bivio con l'A15 all'altezza di Ponte Taro. Un'auto ha sbandato e si è ribaltata nella corsia sud, in direzione Napoli. Subito allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati un'ambulanza e i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità.Per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza del mezzo si sono formati tre km di coda, poi defluiti abbastanza velocemente.

