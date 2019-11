«Buongiorno sindaco» torna domani con Bosi e la Paci

Torna domani l'appuntamento del lunedì mattina con «Buongiorno sindaco», la trasmissione in onda su Radio Parma dalle 9 alle 10. Questa settimana, a dialogare con il direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi e con gli ascoltatori non ci sarà Pizzarotti (all’estero per motivi istituzionali) ma il vicesindaco Marco Bosi. Interverrà anche l'assessore alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini, Nicoletta Paci, che parlerà delle iniziative della giornata contro la violenza sulle donne.