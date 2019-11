Domenica ecologica: traffico limitato dalle 8,30 alle 18,30

Oggi sesta domenica ecologica, con stop ai mezzi inquinanti entro l'anello delle tangenziali, dalle 8.30 alle 18.30. Non sono previste domeniche ecologiche in dicembre, la prossima è prevista per il 19 gennaio 2020. Lo stop è previsto per veicoli a benzina pre–euro ed Euro 1; veicoli diesel fino ad Euro 3 compreso; cicli e motocicli pre–euro. Possono circolare: veicoli benzina Euro 2 o superiori; veicoli diesel Euro 4 o superiori; cicli e motocicli Euro 1 o superiori. Le auto potranno raggiungere i parcheggi scambiatori: via Emilia Ovest, via Traversetolo-Esselunga, Cavagnari, Palasport e Via Confalonieri. Inoltre è possibile accedere con auto soggette al divieto anche anche ai due parcheggi coperti del Duc, da viale Mentana, ed all'attiguo Dus, da viale Fratti che saranno, quindi, percorribili. A questi si aggiungono i parcheggi scambiatori Nord, Est e Sud, il parcheggio di strada dei Mercati e quello di via Mantova-via Scola. Sarà anche utilizzabile il parcheggio Toschi, raggiungibile solo percorrendo viale Europa, via IV Novembre in entrata, viale Toschi e viale Bottego in uscita e Park Stazione FS via Villa Sant’Angelo. Sarà raggiungibile il parcheggio dell’Ospedale Maggiore di via Volturno, via Abbeveratoia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA blocco traffico