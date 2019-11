Consiglio comunale: lite Lega-Effetto Parma sulla sicurezza

Seduta del Consiglio comunale, oggi. Primo punto all'ordine del giorno un'interrogazione di Lavagetto all’assessore Alinovi sulla prospettiva d’interramento della linea elettrodotto nel quartiere San Leonardo, in zone con presenza di aree verdi a uso pubblico e asili. Il consigliere del Pd ha domandato se si darà esecuzione agli impegni precedentemente assunti tra comune e soggetto attuatore, data la scarsa salubrità e alla possibilità di rischi per la salute pubblica legati alla presenza dell’alta tensione. L’assessore ha risposto che nel progetto di riqualificazione il soggetto attuatore aveva previsto un piano d’interramento, ma le esigenze industriali dell’industria vetraria presente in zona, richiedono invece un ampliamento della potenza dell’impianto. Il Comune in questo si è fatto mediatore fra le parti e che, a seguito di una serie di scambi e trattative, si dovrebbe arrivare ad un piano di realizzazione dell’opera d’interramento in accordo con tutte le parti. Il consigliere Lavagetto ha chiesto di essere aggiornato sullo sviluppo della situazione auspicando una rapida chiusura dell’accordo e dell’avvio dei lavori, per il bene della zona. Caterina Bonetti, poi Interrogando l’assessore Seletti sulle carenze igienico sanitarie - segnalate a mezzo stampa – nella scuola primaria Pezzani, ha domandato se queste carenze sussistano effettivamente, se il Comune si sia fatto carico di assodare se lo stabile sia in condizioni di sicurezza ed igiene adeguate alla presenza degli alunni e se, rispetto alla situazione di carenza di personale, che renderebbe difficile la sorveglianza ai piani e in portineria, siano state attivate procedure per ottenere, dai soggetti competenti, nuove risorse. L’assessore ha in sostanza risposto che nessuno di questi argomenti è di diretta competenza del Comune e che segnalazioni di carattere sanitario non sono arrivate dai servizi competenti. La consigliera Bonetti ha insistito nel chiedere rassicurazioni per le famiglie, dato che il problema da loro segnalato sembra invece essere piuttosto grave.

Battibecco in aula tra Occhi (Lega) e Freddi (Effetto Parma) sulla sicurezza in città. Occhi ha sottolineato come la situazione dell’ordine pubblico in città stia degenerando con aggressioni in centro storico e furti nelle case sempre piu frequenti chiedendo che il Comune aumenti l’attenzione sul problema. Replica dura di Freddi, che ha accusato Occhi di demagogia per essere sempre in campagna elettorale e di vergognarsi. Il prediente del Consiglio comunale, Tassi Carboni ha ripreso, poi, l'esponente di Effetto Parma.

Il Comune di Parma non ha nessuna convenzione in atto con l’Auser per il trasporto sociale ma con Ancescao che è capofila di una serie di associazioni fra cui anche l’Auser. Il bando è incorso e scadrà a fine 2020 e fino ad allora non è possibile cambiare le condizioni o prevedere aumenti di spesa. Cosi l’assessore Rossi in risposta a Pezzuto (Parma Unita) che aveva chiesto di rispondere all’allarme lanciato da Auser su interruzione servizio da primo gennaio per 400 persone.

Intervento di Lavagetto su Ghiaia e sicurezza: "Si è parlato di Ghiaia e di sicurezza in queste settimane. Dapprima abbiamo letto dei bagni pubblici e dell’episodio accaduto ad una persona con disabilità. Peraltro è opportuno segnalare che i bagni della ghiaia hanno orari da ufficio e che qualche giorno fa abbiamo ricevuto segnalazione del non funzionamento di alcuni lavandini. Avevamo promosso un ordine del giorno passato alla unanimità sul tema bagni pubblici, abbiamo proposto una interrogazione. Poi abbiamo letto dell’episodio di vandalismo accaduto una di queste notti. Ed è un episodio che ha stupito in quanto avvenuto sostanzialmente indisturbato, in una piazza che, purtroppo, la notte è priva di alcun tipo di presidio. E così abbiamo letto l’accorato comunicato di Confesercenti sul tema. Dal quale si evince che le richieste di controllo sono state tante in passato, e che, cito “gli imprenditori non ne possono più” una frase forte che va adeguatamente ascoltata. Senza voler polemizzare, occorrerebbe attrezzare l’area anche alla notte: la speranza è che i presidi della polizia municipale possano operare durante tutto l’arco della giornata perché purtroppo le cose capitano anche quando i negozi sono chiusi e piazza e vie limitrofe di notte sono spesso deserte. Se si guarda poi alla situazione del commercio in città è innegabile che negli ultimi anni le cose siano andate peggiorando per un insieme di fattori. Non c’è dubbio che la crisi sia generalizzata se si considera che anche nella altre realtà analoghe a Parma chiudono attività, causa anche il commercio elettronico. Tuttavia Parma ha le sue specificità, di centri commerciali e scelte sbagliate, e la ghiaia ne è il simbolo: un luogo popolare, mercato cittadino, distrutto dalla nota riqualificazione in era Ubaldi e per paradosso oggi tenuto in vita da un supermercato. Si attende certamente il nuovo parcheggio, tuttavia si ha anche l’impressione che per il commercio si dovrebbe e potrebbe fare di più, soprattutto quando leggiamo che le imprese non ce la fanno. Chi chiede la convocazione di un tavolo permanente ha ragione: e sarebbe assai opportuno che a questo tavolo la politica arrivasse con la disponibilità a discutere le scelte di questi ultimi anni soprattutto quelli riguardanti il rilancio del settore che evidentemente non hanno avuto un riscontro sufficiente in termini di risultato. Non entro nel merito, tanto è noto il mio giudizio critico, ma le iniziative spot non bastano, occorre intervenire in generale. Sembra invece che ci si concentri sulle iniziative adatte alla foto sul giornale, che quest’anno sono comunque state per pochi intimi, ma che al settore commerciale non parrebbero aver dato un supporto idoneo. Servirebbe un cambiamento a tutto campo come conferma il dato della classifica sulla qualità della vita che ci vede sotto il 90 esimo posto alla voce sicurezza: un tema che coinvolge tantissimi aspetti della vita della città, non solo gli episodi ma anche le cause che sono molte e hanno legami profondi con la salvaguardia sociale e i possibili rimedi, ed è quindi necessario organizzare una idea complessiva e su questo l’amministrazione ha ancora molto da fare, tenendo presente, per tornare in argomento, che tra tante cose che rendono una città attrattiva, vi è anche il commercio ed è quindi fondamentale la tutela di un settore economico sia per chi ci lavora sia per l’immagine generale della città.

Cito per finire con preoccupazione notizie degne di attenzione di questi giorni, dal sequestro di 8,5 chili di cocaina, al tentativo di sparatoria di via Olivieri, fallito per un guasto alla pistola, all’accoltellamento sull’autobus in un tentativo di furto, all’episodio di via Carducci, fatti attribuibili alla responsabilità di singoli, non direttamente della politica, ma tutti preoccupanti per la politica e di cui tenere conto per prevenirli. Mi piace però chiudere con un bell’episodio. La restituzione di un Rolex al legittimo proprietario effettuata da un cittadino straniero".

Il Consiglio comunale ha approvato due mozioni contro i dazi messi dagli Usa sul Parmigiano ​​​​​Reggiano. Una, presentato da Campanini del Pd, è stata votata all’unanimità mentre la seconda presentata da Occhi (Lega) ha ottenuto 22 si datigli i gruppi e 2 no, in dissenso con quanto dichiarato dal capogruppo di Effetto Parma Salzano, che si è espresso favorevolmente a entrambe le mozioni in quanto a favore di un prodotto del territorio, dei consiglieri del gruppo di maggioranza Freddi (“La Lega è del tutto incoerente sui dazi”) e Buetto.