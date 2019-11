Un pedone è stato investito questa mattina alla Crocetta, in via Pini, da un'auto di passaggio. Soccorso dall'ambulanza del 118 è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. Non corre fortunatamente pericolo di vita.

