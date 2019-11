Animalisti sul tetto dell'ateneo di Parma: 'Stop agli studi sui macachi'

Un gruppo di attivisti animalisti ha occupato questa mattina il tetto del padiglione dell’Università di Parma, dove sarebbero in corso sperimentazioni mediche con l'uso di alcuni animali, e hanno affisso uno striscione con la scritta 'Fuori i macachi dall’Università #stopvivisezione». In contemporanea in altre venti città italiane sono stati appesi analoghi striscioni per la liberazione di macachi ai cancelli di decine di Facoltà scientifiche e di Psicologia.

L’azione è stata rivendicata con un comunicato dal 'Coordinamento Macachi Liberì che, scrive, «intende mantenere alta l’attenzione sulla sorte dei sei macachi detenuti negli stabulari dell’Università di Parma che, in collaborazione con l'Università di Torino, li sta sottoponendo all’esperimento 'Lightup - Turning the cortically blind brain to seè».

Gli attivisti chiedono al ministro della Salute Roberto Speranza di fermare il progetto, che coinvolge, oltre all’Università di Torino e di Parma, anche quella di Oxford. Oltre a Parma l’iniziativa ha riguardato Alessandria, Ancona, Bergamo, Bologna, Catania, Firenze, Foligno, Grosseto, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Perugia Roma, Rimini, Torino, Trieste, Udine, Venezia e Verona.

