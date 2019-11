Dai fornitori ai 'cavallini': in manette l'intera filiera dello spaccio. Sequestrati 36 kg di marijuana

Dalla coppia di fornitori residenti a Tor Bella Monaca a chi si occupava del trasporto e dello spaccio a Parma, in particolare in Oltretorrente. Avevano un linguaggio "segreto", tecniche originali - come l'incaricato che ogni giorno si infilava dentro al Parco Ducale all'alba, prima dell’apertura, nascondendo in più punti nei cespugli le dosi per gli spacciatori di riferimento. Erano coinvolti anche in riti woodoo. Si tratta delle 10 persone nei cui confronti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma, coordinati dalla Procura, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip a conclusione di una indagine partita nel 2018 e che ha fatto sì che venissero sequestrati oltre 35 kg di marijuana. Le accuse vanno dalla detenzione illecita alla vendita di sostanze stupefacenti, per taluni in concorso e con la continuazione; ad alcuni, in ragione dei precedenti penali, viene contestata anche la recidiva. L’esecuzione del provvedimento, oltre che Parma, ha riguardato anche Roma, Sondrio ed altre località.

L’indagine ha cristallizzato la filiera dello spaccio, in particolare in Oltretorrente, dove opera prevalentemente un reticolo di spacciatori di origine nigeriana.

Le spedizioni (ciascuna di solito di 5/7 kg di marijuana celata all’interno di trolley) avvenivano mediante corrieri, in genere giovanissime donne anch’esse nigeriane, che viaggiavano da Roma verso Bologna e Parma, solo in autobus o in treno, ritenuti evidentemente mezzi di trasporto più sicuri per eludere i controlli delle Forze di polizia.

I venditori operativi in città sono risultati dieci, tutti con alle “dipendenze” diversi “cavallini” (pusher in bicicletta) .

Tra le precauzioni utilizzate, l’arrivo dei corrieri a Parma con mezzi di trasporto pubblico era solitamente preceduto da una staffetta incaricata di verificare l’eventuale presenza delle Forze dell’ordine ai terminal della stazione ferroviaria e dei bus. Solo all’esito della ricognizione, il corriere riceveva il segnale di via libera per la consegna a domicilio.

In alcuni casi, l’arresto da parte dei Carabinieri è stato così rapido da indurre la staffetta a ritenere che il corriere fosse fuggito con la droga prendendosi gioco dei fornitori; in questi casi iniziava quindi una ricerca frenetica, presso i conoscenti noti e/o potenziali, che non escludeva il ricorso a riti woodoo per rintracciare il traditore e recuperare la roba.

Fondamentale anche il contributo del R.I.S. di Parma che ha consentito, mediante l’esaltazione delle impronte papillari rilevate sugli involucri di plastica che avvolgevano lo stupefacente.