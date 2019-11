Economia, mobilità, ambiente e... digitalizzazione: smart city, Parma nella Top 10

Parma è tra le prime dieci smart city italiane: il rapporto ICity Rank 2019, presentato oggi a Roma al Forum PA che si concluderà nella giornata di domani, posiziona la nostra città tra le prime 10 città italiane più smart tra i 107 Comuni capoluogo presi in esame. Gli indicatori analizzati dalla ricerca sono: la solidità economica, la mobilità sostenibile, la tutela ambientale, la qualità sociale, la capacità di governo, a trasformazione digitale.

Se le prime tre classificate sono Milano, Firenze e Bologna, le altre sette protagoniste della decade virtuosa (Bergamo, Torino, Trento, Venezia, Parma, Modena e Reggio Emilia) riportano risultati paragonabili al terzetto di testa in molti degli indicatori analizzati. “L'ottava posizione conquistata da Parma – commenta l'assessora all'Innovazione tecnologica Ines Seletti – è un ottimo risultato che rende merito anche agli eccellenti risultati riguardo la trasformazione digitale: la nostra città si conferma un esempio da seguire anche per altre città di dimensioni intermedie che vogliano essere all'avanguardia e al passo con i tempi”. Per il sesto anno consecutivo Milano si conferma la città più smart d’Italia, in prima posizione per solidità economica e mobilità sostenibile, con ottimi risultati anche negli ambiti qualità sociale (2 posizione) e trasformazione digitale (3), anche se resta ancora fuori dalle prime dieci per capacità di governo (12) e appare molto in ritardo nella tutela ambientale (54). A differenza degli ultimi anni, però, nel 2019 si riduce nettamente il divario fra il capoluogo lombardo e il resto del Paese. Sono alcuni dei risultati di ICity Rank 2019, il rapporto annuale di Fpa, che fotografa la situazione delle città italiane nel percorso per più vicine ai bisogni dei cittadini e più vivibili.