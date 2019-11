Il presidente della Repubblica Mattarella venerdì a Parma (inaugurazione dell'anno accademico)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà nella nostra città, come ospite d’onore, venerdì, alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Parma in programma all’'Auditorium Paganinì.

La prolusione, dopo gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni e del rettore, Paolo Andrei, sarà dedicata al tema dello sviluppo sostenibile. Intitolata "Salvare il pianeta e salvare l’umanità. Utopia o dovere morale?", a tenerla sarà Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica economica e portavoce dell’Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

«Non è un caso - viene spiegato dall’Università di Parma - che proprio la sostenibilità sia il tema cardine scelto per quest’anno, dal momento che in questa direzione l’Ateneo sta facendo passi importanti. Per la prima volta nel Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 è stata dedicata un’intera area strategica trasversale allo sviluppo sostenibile, e per la prima volta è stato realizzato un Rapporto di Sostenibilità dell’Ateneo di Parma, base di partenza per una nuova politica di azioni e di sviluppo sostenibile di tutta la comunità accademica, che sarà presentato a inizio dicembre in Aula Magna».

