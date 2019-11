Sciopero di venerdì, i servizi garantiti dal Comune di Parma

Il Comune di Parma ha comunicato che, a seguito della proclamazione dello sciopero generale per venerdì dall'Usb - Unione sindacale di base - verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. Servizi demografici-stato civile: denunce nascite e decessi; Polizia municipale: pronto intervento per incidenti e situazioni di emergenza, Centrale operativa; scuole comunali dell’infanzia e asili nido (ogni plesso ha provveduto a comunicare ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento); Servizi sociali: l’assistenza domiciliare agli anziani sarà garantita dalle Cooperative e rimarranno attivi il Centro ascolto Caritas per l’area adulti e immigrazione e il pronto intervento a tutela dei minori per l’area minori; Servizio per l’integrazione scolastica: i dirigenti scolastici sono stati informati che non sarà garantita la presenza del personale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA sciopero