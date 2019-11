Al via i lavori di riqualificazione di piazzale Pablo

Prenderanno avvio la prossima settimana i lavori di riqualificazione di piazzale Pablo. L'intervento, dal costo di 1 milione e 100 mila euro, rientra tra quelli finanziati con il Piano Periferie e si aggiunge agli altri cinque interventi di rigenerazione urbana: Workout Pasubio, sede del Distretto delle Imprese Creative; ex Cral Bormioli, dove sorgerà un nuovo centro sportivo; villa Ghidini, destinato a Distretto delle eccellenze audiovisive; Casa nel Parco, con la ristrutturazione dei rustici del podere Cinghio e l'Ospedale Vecchio, Distretto della memoria sociale civile e popolare.

Il progetto prevede uno spazio centrale ampio ed accogliente che valorizzerà la facciata della chiesa dei Santa Maria della Pace e si porrà in dialogo con gli spazi circostanti con l'obiettivo di ospitare anche il mercato settimanale che, oggi, si svolge in via Osacca.

Il nuovo spazio sarà contraddistinto dalla presenza di numerose panchine e da un'area dedicata al gioco bimbi con diversi intrattenimenti. La piazza verrà, quindi, completamente rifatta con un occhio di riguardo all'eliminazione di qualsiasi barriera architettonica, in modo da essere agevolmente fruibile anche dalle persone disabili.

Oltre a marciapiedi, selciato centrale, camminamenti, panchine e giochi bimbi, particolare attenzione è stata posta al sistema di illuminazione che verrà completamente rifatto, così come gli impianti di irrigazione a servizio delle fasce verdi laterali.