Lavori alla rotatoria di via Fleming: ecco i percorsi per evitare ingorghi

Modifiche alla viabilità, domani, sabato 30 novembre, per interventi di asfaltatura del fondo stradale della nuova rotatoria tra via Colli - via Fleming.

Sono previsti restringimenti di carreggiata e l'istituzione del senso unico alternato, in corrispondenza della rotatoria stessa.

Per alleggerire il traffico ed evitare ingorghi, in corrispondenza della stessa rotatoria, sono stati approntati alcuni percorsi alternativi che gli automobilisti potranno sfruttare.

I veicoli, che normalmente si immettono in via Fleming da via Monsignor Evasio Colli, provenienti dal Ovest, cioè dal passaggio a livello sulla linea ferroviaria Parma – La Spezia, potranno imboccare in via Jenner, per poi proseguire fino a P.le Caduti del Lavoro. I veicoli che provengono da est, potranno transitare lungo strada Abbeveratoia e via Volturno.

In corrispondenza della rotatoria in piazzale Caduti del Lavoro, gli automobilisti potranno usufruire della seguente viabilità alternativa, per evitare di immettersi in via Fleiming: imboccare via Gramsci, raggiungere piazzale Santa Croce, imboccare viale dei Mille, per piazzale Barbieri e, giungere, quindi in via La Spezia.

I mezzi provenienti da via La Spezia e diretti a Nord, potranno imboccare via Pellico, fino alla rotatoria con via Volturno, per poi proseguire lungo via Calatafimi, via La Spezia, via Milazzo, via Solari, piazzale Barbieri, viale Vittoria, piazzale S. Croce, via Gramsci e piazzale Caduti del Lavoro.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.