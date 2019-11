Inaugurazione dell'anno accademico: Mattarella accolto al «Paganini» da un'ovazione - La diretta

Il luogo era lo stesso di oggi: l'auditorium Paganini. Era il 7 giugno del 2018, e da quel palco Sergio Mattarella, ospite d'onore del 24esimo congresso delle fondazioni bancarie e delle casse di risparmio, promise di tornare entro breve. Era la sua prima volta a Parma da presidente della Repubblica. Nemmeno sei mesi, e la promessa è stata mantenuta, anche se il motivo non coincide con quello annunciato allora, quando si parlò di una visita istituzionale legata a Parma capitale della cultura.

Una visita che, a questo punto, potrebbe non essere esclusa da quella odierna, perché oggi Mattarella è di nuovo nella nostra città per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Parma e non per le iniziative del 2020.

Mattarella è arrivato puntuale alle 11 all’Auditorium Paganini. Un’ovazione lo ha accolto. La cerimonia si è aperta con l'ingresso del corteo accademico e l'intervento del coro Pizzetti diretto da Ilaria Poldi. Dopo i saluti del sindaco Federico Pizzarotti, del presidente della Regione Stefano Bonaccini, del presidente della provincia Diego Rossi, l’intervento del rettore Paolo Andrei. seguito da quelli del presidente del consiglio degli studenti Yuri Ferrari e della presidente del consiglio del personale tecnico amministrativo Rita Ollà.

Il tema scelto per la prolusione: «Salvare il pianeta e salvare l'umanità. Utopia o dovere morale?». A tenerla sarà Enrico Giovannini, ordinario di Statistica economica e portavoce dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Tema che sta molto a cuore al nostro Ateneo (nel Piano strategico 2020-2022 gli ha anche dedicato un'intera area strategica trasversale). Tema di certo seguito con grande attenzione anche dal capo dello Stato.

Prima del 2018, e non da privato cittadino, nella nostra città Mattarella venne tre volte. La prima nel marzo del 1990, e anche allora per un'occasione «universitaria»: il conferimento della laurea honoris causa al segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Agostino Casaroli. Allora ministro della Pubblica istruzione, quel giorno Mattarella era in rappresentanza del Governo.