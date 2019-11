Tributo alle donne al Sòdo

Sabato alle 19,30 al Sòdo restaurant, si svolgerà la sfilata "Tributo alle donne". Una serata all'insegna della moda, del divertimento e della buona musica. Un evento organizzato con la collaborazione di diverse realtà artigianali e commerciali del territorio che fin dall'aperitivo ci porteranno nel mondo delle donne in tutte le sue sfaccettature: dalla bambina alla signora, dalla sposa alla donna volontaria. Ed ecco i protagonisti: per l'Hair Styling Medusa hair beauty, per i dettagli Ottica Santa Croce, per gli abiti da sposa Le spose di Giulia, per gli abiti le Coccole, per finiture e allestimento La Shabberia art & interior shabby chic. Una serata con la partecipazione della Croce Rossa alla quale verrà devoluto parte dell' incasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA sodo