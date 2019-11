Frontale tra auto e camion a Fontanini nella notte: un ferito gravissimo. Strada chiusa fino al Campus

Pauroso incidente questa notte intorno alle 4.15 su strada Langhirano a Fontanini. All'altezza dello stabilimento Rodolfi è avvenuto - per cause ancora in via d'accertamento da parte della Polizia stradale - un frontale tra un'auto e un grosso camion. Il conducente dell'auto ha riportato traumi gravissimi ed è stato ricoverato nel reparto del Rianimazione del Maggiore. Pesanti danni ai mezzi coinvolti. Per permettere soccorsi da parte del 118 e dei vigili del fuoco e rilievi, strada Langhirano è stata chiusa dall'incrocio con strada delle Chiaviche alla rotatoria del Campus. Sul posto anche la Polziia municipale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti

traffico