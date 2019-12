Il dramma di Fontanini: è morto Beppe, il 19enne rimasto ferito nell'incidente

E' drammatica la notizia che arriva dal reparto di Rianimazione del Maggiore: non ce l'ha fatta Giuseppe Aliano, il 19enne che era rimasto ferito in modo gravissimo nell'incidente tra venerdì e sabato notte ai Fontanini. Intorno alle 4,15 la sua auto si è scontrata con un camion all'altezza dello stabilimento Rodolfi. Le condizioni del ragazzo, che abita in città, erano apparse sin dall'inizio disperate, ma la speranza era che la tempra e la giovane età potessero riaccendere la speranza.

E' già stato fissato un momento di preghiera questa sera alle 20 nella chiesa del Buon Pastore, in largo Coen.