'L'autonomia, lo sguardo degli altri, l'orgoglio: le lezioni che ho imparato dalla mia disabilità'

Oggi è la Giornata internazionale dedicata alla Disabilità. Abbiamo trovato molto efficace una testimonianza parmigiana: quella del vicepresidente dell'Anmic Umberto Guidoni, chein questa occasione ha elencato "alcune delle lezioni fondamentali che ho imparato dalla mia pluridecennale disabilità".

Eccole:

"- Tra i tanti problemi una cosa utile della disabilità è che non ti spiega cosa sono il coraggio e la paura, ti insegna ad accoglierli entrambi.

- Avere una vita autonoma non significa fare tutto da solo, ma cercare di unire le proprie competenze con quelle degli altri e, soprattutto, saper chiedere aiuto.

- La popolazione mondiale pare essere super interessata alla durata delle batterie della tua carrozzina elettronica. E ormai rispondi citando km di autonomia a caso perché non lo ricordi nemmeno tu.

- L'orgoglio è utile per superare gli ostacoli ma se ti allontana dalle persone e dalle cose belle della vita è solo veleno.

- La disabilità è lotta. È sangue e lacrime. Ma è anche ridere insieme a chi vuoi bene se si affronta una difficoltà (tipo mettere la giacca) che è tra le cose più belle che ci siano.

- Imparare ad accettare, non vuol dire rassegnarsi, ma semplicemente non perdere energia dietro a situazioni che non puoi cambiare, remando contro alla serenità della tua giornata.

- Ai primi freddi incontrerai sempre un simpaticone che ti chiederà se hai montato le gomme invernali e le catene per la neve. Ci vuole pazienza e un sorriso diplomatico.

- Nonostante tu abbia una disabilità c'è sempre chi sta peggio. Tipo quelli che schifano il vino.

- Cani e gatti quando ti incontrano per la prima volta, spesso, sono terrorizzati da questa strana bestia mezzo uomo mezzo macchinina dell'autoscontro. Poi si abituano e reciprocamente ci innamoriamo ogni volta.

- Rimanere addormentato in una meravigliosa bolla di illusioni che ti crei può essere confortante. Come avvolto in una coperta calda. Ma la verità, prima o poi, arriva come un fulmine a ciel sereno a svegliarti, a quel punto sta a te scegliere. Scegliere se tentare a tutti i costi di ricostruire la bolla e provare ad addormentarti di nuovo o rimanere sveglio e presente, pronto per il meglio che il "qui e ora" della consapevolezza ti offre.

- Per la milionesima volta un altro simpaticone ti dirà "Hey, guarda che ti sgonfio le gomme,eh ahahah". E tu, con l'espressività di un muro, risponderai, "Sono gomme piene, senza camera d'aria", "Ah, senti ma... in inverno monti le gomme inver..", "NO!".

- Alla gente che non posso prendere a calci nel sedere posso passargli con le ruote sui piedi, fingendo di non averlo fatto apposta.

- A volte -a volte,eh- certe persone non sono gratuitamente stronze con le persone con una disabilità. Si sentono solo inadeguate. Mentre altri, invece, non avranno mai nessuna pietà.

- Dire "i problemi di uno sono i problemi di tutti" non è buonismo, è semplicemente la verità da cui partire per avere un'Italia più inclusiva.

- Nonostante tutto, sono sempre un ragazzo come gli altri. Metto un like velocissimo quando vedo la foto di una bella donna sui social.

- La carciofa di Pepèn ti metterà sempre in pace col mondo.

- Nonostante tutto, è bello esserci".