Sale solo agli antifascisti, Pizzarotti denunciato da Forza Nuova. 'E' una medaglia'

"Forza Nuova mi ha appena denunciato perché a Parma, per utilizzare sale pubbliche, bisogna dichiararsi per la Costituzione italiana e dirsi antifascisti.

Loro si rifiutano, evidentemente perché sono orgogliosi di essere fascisti. Ma non a Parma, Medaglia d'oro alla Resistenza, finché sarò il sindaco.

Per me la denuncia di Forza Nuova è una medaglia al valore. Non un passo indietro". A dirlo è il sindaco Federico Pizzarotti.

La denuncia contro il sindaco Pizzarotti e il consiglio comunale era stata spiegata così dal segretario provinciale della sezione di Parma, Stefano Cirella: "Sono responsabili di aver bloccato con il pretesto della " mozione antifascista" , il nostro pieno diritto di manifestare nelle piazze della nostra città, negando al movimento politico Forza Nuova la concessione del suolo pubblico, per la diffusione di idee politiche ".