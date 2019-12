Ventura, 'cervello' rientrato in Italia, diventa direttore dell'Hub Ateneo Parma

E’ tornato in Italia nel 2005, dopo anni in Svizzera e Irlanda, nell’ambito del programma 'Rientro dei Cervelli': Marco Ventura, docente del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, è stato ora eletto all’unanimità Direttore del Centro Interdipartimentale 'Microbiome Research Hub' dell’Ateneo, che si propone di «promuovere e coordinare attività di ricerca, di disseminazione e divulgazione scientifica relative al settore del Microbiota mediante un approccio multidisciplinare».

Le attività del MRH coinvolgono lo studio delle interazioni del microbiota con l’uomo e con gli animali di compagnia e di allevamento, per identificare possibili microrganismi predittori di patologie e/o disordini metabolici (marcatori microbici). Una delle attività cardine del MRH è la valutazione dell’impatto che fattori esogeni (come terapie farmacologiche e regimi alimentari) hanno sulla composizione del microbiota intestinale.

Marco Ventura, autore di 210 pubblicazioni in riviste scientifiche, è professore di prima fascia in Microbiologia, da molti anni impegnato nella ricerca sul microbiota e l’uomo, nonchè sulla interazione tra alimenti e microbiota e microbiota e organismi probiotici.

