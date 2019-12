Giornata di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo con un incontro al liceo artistico Toschi. Durante l'incontro si è parlato anche di altri fenomeni come il sexting ed il Revenge porn, dove sono stati forniti ai ragazzi tutti gli strumenti per prevenire situazioni pericolose. La Polizia ribadisce e ricorda di essere sempre un punto di riferimento per queste situazioni.

