Domani l'ultimo saluto a Beppe Aliano

Saranno celebrati domani alle 14 nella chiesa del Buon Pastore di largo Coen, alla Crocetta, i funerali di Giuseppe Aliano, il giovane morto nei giorni scorsi dopo un terribile incidente stradale in via Langhirano, all’altezza di Fontanini. Beppe, così lo chiamavano tutti, aveva 19 anni: stava rientrando a casa, dopo una serata trascorsa con gli amici. La sua scomparsa ha destato profonda commozione in città e nel quartiere dove Beppe viveva con i genitori, mamma Lucia e papà Franco. Ricordato da tutti come un ragazzo educato e generoso, Beppe Aliano aveva frequentato l’istituto di formazione professionale «Forma Futuro», conseguendo il diploma di meccanico, e lavorava in un’officina in via Buffolare

Amava lo sport: a 13 anni aveva cominciato a frequentare la palestra della Boxe Parma, disputando qualche match nella categoria Esordienti. Nella storica Accademia pugilistica parmigiana aveva trovato tanti amici e anche un'importante figura di riferimento: il maestro Maurizio Zennoni. Con l’altra società pugilistica cittadina, la Kid Saracca, e il tecnico Matteo Azzali, Aliano proprio in questo periodo stava preparando il rientro sul ring.



