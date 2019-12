Domani la Gazzetta in piazza: libri, dibattiti, idee, tutti gli appuntamenti

Domani, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale, il Gruppo Gazzetta di Parma sarà presente, con un proprio stand, in piazza Garibaldi. Lo stand si troverà lato Duchessa, a fianco dell’albero. Dalle 10 alle 19 nello stand ci saranno iniziative per promuovere gli abbonamenti al quotidiano e saranno messi in vendita allegati e libri offerti con il giornale. Previsti anche cinque appuntamenti coordinati dai nostri giornalisti.

Gli appuntamenti, della durata di 30 minuti ciascuno, includono, alle 11, la premiazione del migliore anolino di Parma Città e del migliore anolino di Fidenza e della Bassa. Conduce Sandro Piovani.

Alle 12 presentazione del libro «I tesori della Pilotta» di Simone Verde, direttore del complesso monumentale della Pilotta (Gazzetta di Parma Editore). Insieme all’autore, Ombretta Sarassi Binacchi, presidente dell’Associazione «Amici della Pilotta», e Giovanni Fracasso, delegato FAI Parma. Modera Aldo Tagliaferro.

Alle 15 presentazione della «Guida ai ristoranti di Parma e dintorni 2020» di Errica Tamani, Gazzetta di Parma Editore. L’autrice sarà intervistata da Beppe Milano (possibili interventi degli sponsor).

Alle 15,30 Pietro Ferraguti conduce «Parma Europa» in versione live con l’assessore Cristiano Casa e l’assessore Michele Guerra sul tema «Parma 2020: inizia il countdown». Alle 16,30 il direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi intervista Annalisa Sassi, presidente dell'UPI, e il sindaco Federico Pizzarotti. Alle 18 accensione dell’Albero di Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA gazzetta di parma