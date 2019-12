Pronto Soccorso, aggredisce medici e infermieri: arrestato un marocchino

La scorsa notte, verso l'una, gli agenti delle volanti della polizia sono intervenute al pronto soccorso del Maggiore di Parma dove gli infermieri e i medici impegnati nel triage erano alle prese con un magrebino, un marocchino del 1981, che urlava e creava scompiglio. L'uomo era palesemente sotto gli effetti dell'alcol e ha tentato di colpire con pugni e calci gli agenti che cercavano di ridurlo alla calma. Una volta portato in Questura è stato immobilizzato perché pericoloso per gli agenti e per se stesso, visto che ha colpito con la testa il muro più volte. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per altri reati vari. L'uomo vanta una lunga serie di precedenti di vario tipo e oggi subirà il processo per direttissima.

