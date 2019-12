Questa mattina prima delle 8 un auto e uno scooter sono venuti a scontrarsi in via Solferino per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale accorsa sul posto. Il conducente dello scooter, un ragazzo, è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Non corre comunque pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidente