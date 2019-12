Tampona un'auto in strada Elevata e scappa. Scontro autobus-auto in piazzale Santa Croce

Mattinata di incidenti oggi in città. Oltre allo scontro fra un auto e uno scooter in via Solferino, del quale riferiamo in altro articolo, si sono verificati altri due incidenti stradali. Uno in piazzale Santa Croce, dove un autobus della linea numero 5 è venuto a collisione con un'auto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze nè per gli autisti nè per i passeggeri dell'autobus. Un altro incidente è avvenuto in strada Elevata, all'incrocio fra la rotonda e via Paisillo. In questo caso l'auto che ha provocato il tamponamento è scappata e la polizia locale sta conducendo le indagini per rintracciarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA autobus 5