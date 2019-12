Addio ad Alessandro Pizzarotti, il parmigiano fotografo di Vasco

E' una notizia che riempie di dolore e di sconcerto il mondo della musica e della fotografia e non solo, quella della scomparsa del fotografo parmigiano, Alessando Pizzarotti, diventato uno dei fotografi ufficiali di Vasco Rossi.

Prima di diventare un professionista, negli anni '80 era semplicemente un giovane con la passione per il rocker di Zocca: «Quando ho iniziato a seguire i suoi concerti avevo 17 anni - raccontava - e all’inizio nemmeno avevo la macchina fotografica. Poi ho iniziato a scattare le prime foto; foto da fan, da far vedere agli amici». Una delle più famose è quella scattata nel 1982, a Bacedasco. "Era una di quelle rare occasioni in cui i concerti si tenevano di pomeriggio; li vidi sul palco, Rossi che abbracciava il suo chitarrista, e scattai». Da allora Pizzarotti fece centinaia di foto, a Vasco Rossi, alla band. Le più belle sono state raccolte nel 2004 in un libro, «Vasco vintage», poi utilizzate negli anni per copertine di cd, articoli di giornale, calendari ufficiali, magliette e nel 2005, sono state presentate in una mostra fotografica, organizzata con Tommaso De Luca a Zocca.