Pizzarotti, Massari, Leoni e Zanetti tra i 600 sindaci che hanno sfilato per Liliana Segre

C'era anche Parma, oggi a Milano, all'iniziativa “L’Odio Non Ha Futuro”, la manifestazione organizzata da Anci, Ali e Upi, in collaborazione con Amnesty International e il Comune di Milano. Tra i 600 Sindaci dei Comuni italiani, da nord a sud, c'erano i primi cittadini di Parma Federico Pizzarotti, di Fidenza Andrea Massari, di Felino Elisa Leoni e di Fornovo Michela Zanetti. Si sono ritrovati per sostenere la senatrice della Repubblica Liliana Segre.

La manifestazione ha preso il via alle 18 da piazza Mercanti, muovendosi verso piazza del Duomo per poi attraversare la Galleria Vittorio Emanuele II e fermarsi in Piazza Scala, davanti a Palazzo Marino, alla presenza della Senatrice della Repubblica Liliana Segre. L’iniziativa ha voluto essere non solo un sostegno e una solidarietà tangibile da parte dei Comuni e dei Sindaci italiani nei confronti della Senatrice Segre, ma anche una testimonianza di civiltà e di contrasto al preoccupante diffondersi di violenti atteggiamenti di odio che rischiano di minare i fondamenti della convivenza nelle comunità e sui territori.

Il 10 dicembre 1948, a Parigi, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamava la Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la prima volta nella storia dell’umanità, veniva adottato un documento riguardante tutte le persone, senza distinzioni. Per la prima volta si sanciva l’esistenza di diritti inalienabili di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere al mondo.

"E' importante essere qui sia dal punto di vista istituzionale sia dei cittadini perché è evidente che va contrastato un clima anche lessicale di odio e di intolleranza". Lo ha detto il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, in fascia tricolore in piazza Mercanti a Milano. "Il fatto di manifestare in prima persona è cercare di essere rappresentanti autorevoli, un modo diverso di fare politica e società civile", ha aggiunto il sindaco. "Ha fatto benissimo Sala a non schierarsi dal punto di vista degli inviti politici, dobbiamo essere compatti".