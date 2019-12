Eventi e spettacoli: due milioni dal ministero per Parma 2020

Due milioni per il 2020 per la realizzazione di iniziative culturali e legate al mondo dello spettacolo nei comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato. Le risorse arrivano dal ministero dei Beni culturali. Via libera anche alla proroga fino alla fine del 2020 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, per i quali viene stanziato un milione e mezzo,

parma 2020

occupazione

occupazione