Il Maggiore di Parma (tre bollini, il massino) Ospedale di Vaio e il Santa Maria di Borgotaro (due bollini) sono ospedali in rosa. Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere conferma il bollino rosa alle tre strutture sanitarie per il prossimo biennio. Strutture che continuano dunque a distinguersi per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura della principali malattie femminili. Il riconoscimento è motivato dal percorso di riorganizzazione dell’assistenza ostetrico-ginecologica alle donne in attesa, messo a punto dai professionisti delle due strutture, insieme all’implementazione di attività ambulatoriali che riguardano la vita della donna, come gravidanza e menopausa. A questo si aggiungono un percorso dedicato alla diagnosi, cura e riabilitazione dell’endometriosi, un percorso di assistenza delle donne vittime di violenza e la telecardiologia. Qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, elementi indispensabili per assicurare uniformità di accesso alle prestazioni, sono evidenziate dagli ospedali con i bollini rosa che vengono valutati e premiati mettendo in luce le specialità di maggior impatto epidemiologico nell’ambito della salute femminile, i servizi e i percorsi dedicati nonché l’accoglienza e l’accompagnamento alle donne. Particolare attenzione è rivolta alla depressione, che riguarda 3 milioni di persone, di cui più di 2 milioni donne. La valutazione e l’assegnazione dei bollini è avvenuta tramite un questionario di candidatura. Una commissione multidisciplinare, presieduta da Walter Ricciardi del Policlinico Gemelli di Roma, ha poi validato i bollini utilizzando anche un algoritmo. Tre i criteri di valutazione: la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute femminili, percorsi focalizzati sulle caratteristiche psico-fisiche della paziente e infine servizi relativi all’accoglienza e alla degenza della donna.

