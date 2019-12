M5s: voto online per il candidato in Emilia, in lizza in nove. Per Parma c'è Distante

Si aprono nuovamente alle 10 (fino alle 19) le urne online di 'Rousseaù per la scelta del candidato governatore del M5s alle prossime regionali in Emilia-Romagna. In lizza i nove consiglieri più votati nelle rispettive circoscrizioni e che hanno accettato di correre per la carica di presidente: Simone Benini, Natascia Cersosimo, Luigi Delli Paoli, Giuseppe Distante, Claudio Fochi, Monica Medici, Silvia Piccinini (unica consigliera regionale uscente), Giuseppe Rai e Giancarlo Schiano.

L’altra consigliera uscente, Giulia Gibertoni, arrivata prima nella sua circoscrizione, quella di Modena, sarà candidata per il consiglio, ma ha scelto di chiamarsi fuori dalla scelta del candidato presidente perché lo fu cinque anni fa.

Non si sono invece presentati gli altri due consiglieri uscenti, Adrea Bertani e Raffaella Sensoli.