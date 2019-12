Nomine dirigenti, inammissibile il ricorso dei Pm su Pizzarotti: fuori termine

La terza sezione penale della Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, perchè presentato fuori termine, il ricorso della Procura di Parma sul proscioglimento del sindaco Federico Pizzarotti, accusato di abuso di ufficio. Era il processo per le nomine del direttore generale Marco Giorgio, del portavoce Marcello Frigeri e del capo di gabinetto Francesco Cirillo. All’attenzione degli inquirenti era finita una email, precedente al bando per la nomina delle tre figure, dove il sindaco indicava la volontà di continuare a lavorare con i tre dirigenti, già peraltro in forza nell’organico comunale nella precedente legislatura. Il sindaco aveva parlato di gesto di trasparenza, visto che le tre nomine non sono frutto di un concorso ma di una scelta per titoli a totale discrezionalità proprio del sindaco.

Il 28 marzo 2018 il Gup di Parma aveva deciso per il non luogo a procedere, ma la Procura aveva impugnato; un ricorso giudicato però intempestivo, come chiesto dal sostituto procuratore generale Maria Rita Pantani. Il sindaco è difeso dall’avvocato Mario Bonati. Nelle scorse settimane per Pizzarotti era stato confermato in appello anche il proscioglimento per il caso Stu Pasubio, dove il reato era turbativa d’asta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA