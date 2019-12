Un pauroso schianto tra un'auto e un camion è avvenuto intorno alle 13 in strada Martinella, poco dopo la rotatoria di via Langhirano. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito grave incastrato tra le lamiere dell'auto. Dal Maggiore si è alzato in volo l'elisoccorso. Sul posto anche un'ambulanza e i vigili del fuoco.

