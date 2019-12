Autocisa chiusa da Fornovo a Parma fra il 17 e il 18

Autostrada della Cisa chiusa per lavori in entrambe le direzioni di marcia nel tratto tra Fornovo e Parma ovest nella notte fra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre. Più precisamente, l'A15 sarà chiusa alle ore 21 di martedì e verrà riaperta alle ore 6 di mercoledì. I veicoli provenienti da La Spezia dovranno obbligatoriamente uscire a Fornovo, percorrere la SP 357R e rientrare a Parma ovest; quelli diretti a La Spezia dovranno uscire obbligatoriamente a Parma ovest, percorrere la SP 357R e rientrare a Fornovo. In caso di condizioni meteorologiche avverse la chiusura sarà rinviata a data da destinarsi.

