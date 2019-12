E' tempo di auto-lettura delle utenze, ma dopo l'attacco hacker subito da Iren, iI numero verde "classico" e la App sono ancora fuori servizio. Per comunicare i dati, dunque, si possono chiamare il numero verde 800-969696 oppure - per i clienti del mercato tutelato - 800-979797 fornendo il numero del contratto e la lettura. In alternativa si può inviare la lettura attraverso i canali Facebook. La App potrebbe tornare attiva entro un paio di giorni.

