Incidente intorno alle 11 in tangenziale Nord, all'altezza dell'uscita di strada Vallazza. Un'auto, per cause ancora in via d'accertamento, ha sbandato ed è finita contro il guardrail. Immediata la richiesta di soccorsi. Il conducente è stato trasportato al Maggiore con ferite di media gravità.

