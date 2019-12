Controlli su giochi, luminarie e addobbi: 186 sequestri e multe per oltre mille euro

I carabinieri del comando provinciale e del nucleo Antisofisticazioni e sanità di Parma hanno operato in questa settimana controlli mirati tra chi commercia prodotti natalizi non alimentari (giocattoli, luminarie, decorazioni) per verificarne la conformità ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla legge.

I controlli sono stati svolti in città, a Fidenza, Salsomaggiore e Borgotaro e l’esito è stato il sequestro di 186 confezioni di prodotti vari privi, in etichetta, delle indicazioni d’uso e delle avvertenze in lingua italiana, per un valore di circa 2000 euro. Sono state comminate multe per 1032 euro.