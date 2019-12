I Ricostruttori, oggi si inaugura la mostra. Il catalogo in edicola

Oggi, alle 17, sarà inaugurata la mostra «I Ricostruttori. La Parma del Boom» promossa dall'Unione parmense degli industriali nell’ambito della manifestazioni per Parma 2020 e ospitata nel Complesso monumentale della Pilotta (Voltoni del Guazzatoio).

La mostra, curata dallo scrittore e storico Pino Agnetti, rappresenta un omaggio ai grandi capitani d’industria di Parma protagonisti, 70 anni fa, del miracolo economico. Di quella vera e propria rivoluzione industriale che ha cambiato alla radice il volto dell’Italia trovando nell'imprenditoria di Parma una serie di interpreti di assoluto rilievo. Da qui l’attualità della mostra, concepita per trasmettere lo spirito e l’essenza stessa del «fare impresa», ieri come oggi. E per lanciare da Parma un messaggio positivo rivolto a tutto il Paese. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino a tutto il mese di febbraio 2020 offrendo così al pubblico un motivo in più per visitare il Complesso monumentale della Pilotta, autentico cuore storico, artistico e culturale della città.

Il catalogo della mostra «I Ricostruttori. La Parma del Boom», splendidamente illustrato, sarà in vendita in edicola sempre da oggi insieme alla Gazzetta di Parma a 10 euro più il prezzo del quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA edicola

mostra